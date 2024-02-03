Укр

Ну наконец-то: Болгария начала передавать Украине бронетехнику (фото)

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Эти БТРы много лет простояли на складах болгарского МВД Новость обновлена 03 февраля 2024, 01:37
Эти БТРы много лет простояли на складах болгарского МВД. Фото Тодор Тагарев/Facebook

Стоит отметить, что бронетранспортеры выглядят довольно запущенными – на корпусах сохранилась даже краска времен коммунистического режима.

В Болгарии наконец-то началась передача Украине 100 старых советских бронетранспортеров БТР-60, которые страна обещала предоставить еще в прошлом году. В настоящее время бронетранспортеры грузят на автомобили, а затем перевезут на территорию Украины.

Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в Facebook. Также он опубликовал фотографии процесса погрузки бронетранспортеров на автомобильные тралы.

"Операция продолжается. Министерство обороны поддерживает процесс предоставления Украины БТР МВД", – написал он, не предоставляя никаких других подробностей.

Стоит отметить, что бронетранспортеры выглядят довольно запущенными. На корпусах еще сохранился синий цвет, в который бронемашины выкрасили в конце 80-х годов, передавая в распоряжение внутренних войск тогда еще коммунистической Болгарии.

Как ранее писал "Телеграф", еще летом Киев и София вели переговоры о возможности передачи Украине со складов МВД Болгарии 100 советских БТР-60, так никогда не и применявшихся. Но в начале зимы президент Болгарии Румен Радев ветировал их поставки в Украину. Впрочем, после этого его вето было довольно быстро преодолено, но с передачей болгары тянули.

Болгария получала советские БТР-60, выпущенные в 1960-1970 годах, в достаточно большом количестве. 100 единиц в 80-е годы получили внутренние войска. Но бронемашины никогда не применялись по назначению, поэтому все эти годы они простояли на складах болгарского МВД.

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#Украина #Болгария #Война #БТР-60