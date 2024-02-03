Ну нарешті: Болгарія почала передавати Україні бронетехніку (фото)

Варто зазначити, що бронетранспортери виглядають доволі занедбаними – на корпусах збереглася навіть фарба часів комуністичного режиму

В Болгарії нарешті почалася передача Україні 100 старих радянських бронетранспортерів БТР-60, які країна обіцяла надати ще минулого року. Зараз бронетранспортери вантажать на автомобілі, а потім перевезуть на територію України.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв у Facebook. Також він опублікував фотографії процесу завантаження бронетранспортерів на автомобільні трали.

"Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання України БТР МВС", – написав він, не надаючи жодних інших подробиць.

Варто зазначити, що бронетранспортери виглядають доволі занедбаними. На корпусах ще зберігся синій колір, в який бронемашини пофарбували наприкінці 80-х років, передаючи до розпорядження внутрішніх військ тоді ще комуністичної Болгарії.

Як раніше писав "Телеграф", ще влітку Київ та Софія вели переговори щодо можливості передачі Україні зі складів МВС Болгарії 100 радянських БТР-60, які так ніколи не застосовувалися. Але на початку зими президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на їхнє постачання в Україну. Втім, після цього його вето було доволі швидко подолане, але з постачанням болгари тягнули.

Болгарія отримувала радянські БТР-60, випущені у 1960-1970 роках, у доволі великій кількості. 100 одиниць у 80-х роках отримали внутрішні війська. Але бронемашини ніколи не застосовувалися за призначенням, тож вони усі ці роки простояли на складах болгарського МВС.