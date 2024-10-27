Нова бронетехніка: Україна отримала від Канади партію бронетранспортерів LAV

LAV 6.0 – це вже четверте покоління колісних бойових броньованих машин LAV

Канада відправила Збройним силам України партію бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV. Передача техніки українським військам відбудеться з баз у Німеччині, точна дата прибуття невідома.

Про це повідомила Об’єднана цільова група Збройних сил Канада-Україна (Operation UNIFIER). Зазначається, що передана Україні партія БТР LAV 6.0 ACSV буде у медичному виконанні (ACSV AA).

"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", – сказано у повідомленні.

LAV 6.0 – це вже четверте покоління колісних бойових броньованих машин LAV, базою для якого стали бронетранспортери LAV III. Перебувають на озброєнні канадської армії з 2016 року. Існують у двох варіантах: як бойова машина піхоти з 25-мм гарматою (така сама, як на M2 Bradley) та броньована допоміжна машина – Armoured Combat Support Vehicle (ACSV).

Як писав "Телеграф", Латвія готує новий пакет військової допомоги. В нього входитимуть бронетранспортери Patria, дрони, а також підготовка солдатів. Проте отримає допомогу Україна не цього року, а наступного.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим озброєні частини ЗСУ, які діють в Курські області. З БТР у них M1126 Stryker та БТР-80.