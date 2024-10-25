Россияне атаковали несколько областей, есть пострадавшие и разрушения (фото)

"Шахеды" долетели до западных областей

Россияне продолжают террор мирных городов и сел Украины. Ночью и утром в пятницу, 25 октября, они атаковали несколько областей.

Под ударом врага был Херсон. Как сообщили в ОВА, утром россияне обстреляли центр областного центра. Ранена 64-летняя женщина — у нее взрывная травма и осколочные ранения ног. Также пострадал 72-летний мужчина, кроме взрывной травмы у него контузия и черепно-мозговая травма.

Также утром россияне "шахедами" атаковали Одесскую область. По данным мониторинговых каналов, дроны заходили с моря, по ним работала ПВО.

Кроме того, враг обстреливал Днепропетровскую область. Из тяжелой артиллерии, "Града" и беспилотниками он ударил по Никополю и Марганецкой общине.

"Возникло два возгорания. Повреждены инфраструктура и админздание. Повреждены два автобуса. Люди уцелели", — сообщили в Днепропетровской ОВА.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов Синельниковского района произошел пожар. Из-за вечерних обстрелов Красногригорьевской общины Никопольского района пострадала АЗС.

Ранним утром 25 октября российская армия атаковала "шахедами" также Ровенскую область. Тревога еще с ночи продолжалась 5 часов. ПВО сбило воздушную цель. По предварительным данным обошлось без человеческих жертв и разрушений инфраструктуры нет, уточнили в ОВА.

Еще четыре российских беспилотника залетели на территорию Львовской области. Люди не пострадали, тоже обошлось без разрушений, проинформировали в ОВА.

Под ударом также была Сумская область. В ОВА уточнили, что ночью и утром в пятницу, по состоянию на 8:00, россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Раздалось 11 взрывов в Хотинской, Великописаревской, Середино-Будской и Зноб-Новгородской общинах.

Как сообщал "Телеграф", взрывы гремели также в Киеве. Враг атаковал столицу "шахедами", работала ПВО, из-за падения обломков произошел пожар.