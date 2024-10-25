Росіяни атакували декілька областей, є постраждалі та руйнування (фото)

"Шахеди" долетіли до західних областей

Росіяни продовжують терор мирних міст та сіл України. Вночі та зранку у п'ятницю, 25 жовтня вони атакували декілька областей.

Під ударом ворога був Херсон. Як повідомили в ОВА, зранку росіяни обстріляли середмістя обласного центру. Поранено 64-річну жінку — в неї вибухова травма, й уламкові поранення ніг. Також постраждав 72-річний чоловік, крім вибухової травми в нього контузія та черепно-мозкова травма.

Також зранку росіяни "шахедами" атакували Одеську область. За даними моніторінгових каналів, дрони заходили з моря, по них працювала ППО.

Крім того, ворог обстрілював Дніпропетровську область. З важкої артилерії, "Граду" та безпілотниками він вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді.

"Виникло два займання. Пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені два автобуси. Люди вціліли", — повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Крім того, через ворожі обстріли Синельниківського району сталася пожежа. Через вечірній обстріл Червоногригорівської громади Нікопольського району постраждала АЗС.

Рано вранці 25 жовтня російська армія атакувала "шахедами" також Рівненську область. Тривога ще з ночі тривала 5 годин. ППО збила повітряну ціль. За попередніми даними, обійшлося без людських жертв та руйнувань інфраструктури немає, уточнили в ОВА.

Ще чотири російські безпілотники залетіли на територію Львівської області. Люди не постраждали, також обійшлося без руйнувань, поінформували в ОВА.

Під ударом також була Сумська область. В ОВА уточнили, що вночі та зранку у п'ятницю, станом на 8:00, росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Пролунало 11 вибухів у Хотінській, Великописарівській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах.

Як повідомляв "Телеграф", вибухи лунали також у Києві. Ворог атакував столицю "шахедами", працювала ППО, через падіння уламків сталася пожежа.