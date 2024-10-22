Почему большое число погибших россиян не изменило отношение Кремля к войне

По словам бывшего военного чиновника, для России цель оправдывает средства

В ходе войны на Украине Россия понесла катастрофические потери, потеряв, по некоторым данным, до 90% личного состава, имевшегося у нее на момент начала конфликта.

Однако российское руководство не изменило свое отношение к войне. Об этом идет речь в материале The Guardian.

Москва несет огромные потери

"По словам официальных лиц США, Великобритании и других европейских стран, сентябрь стал особенно смертоносным месяцем для российской армии: в среднем каждый день погибало или получало ранения более 1000 солдат", – пишут журналисты.

Военная разведка Великобритании утверждает, что сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии с начала войны в Украине. Но, что особенно важно для Москвы, огромные потери не вызвали значительного недовольства в российском обществе и не отпугнули потенциальных новобранцев.

Как отмечается, по западным оценкам, потери России в войне на данный момент составляют около 115 000 убитых и 500 000 раненых.

"Ошеломляющее число погибших, которое, по оценкам, в 10 раз превышает потери Советского Союза во время войны в Афганистане, трудно проверить, но оно согласуется с независимыми отчетами из открытых источников", – говорится в статье.

Подход России к войне направлен на то, чтобы измотать украинские силы и раскрыть их позиции, втянув их в бой. Кадры с украинских беспилотников, циркулирующие в сети, часто фиксируют незащищенные российские войска, продвигающиеся к позициям Киева с минимальной авиационной или артиллерийской поддержкой.

Мобилизации нет: где Россия берет солдат?

"Для России цель оправдывает средства, — заявил бывший российский военный чиновник на условиях анонимности. – До войны такие потери казались бы невообразимыми. Теперь, похоже, генералов это мало волнует, пока они выполняют требования Путина".

Несмотря на потери, Россия способна пополнять свои ряды, набирая до 30 000 новых солдат в месяц — примерно столько же, сколько покидает поле боя. Это позволило военным последовательно развертывать волну за волной войска против украинской обороны.

По словам Дениса Волкова, директора Левада-центра, московской компании по проведению социологических исследований, ключевую роль играют финансовые стимулы, которые подняли зарплаты российских военных до беспрецедентного уровня.

Издание отмечает, что в некоторых регионах россияне, подписавшие контракт с армией, получат авансовую выплату в размере до 3 млн рублей сверх заработной платы.

Поскольку этим летом и осенью Россия понесла еще больше потерь, она также увеличила набор новобранцев.

По данным украинского исследовательского центра OpenMinds, после украинского вторжения в Курск этим летом количество объявлений о наборе в российские военные увеличилось на 224%. Данные также показывают, что только в августе 2024 года поисковые запросы на военные контракты в России в интернете выросли на 66%.

Авторы напомнили слова бывшего командующего украинской армией генерала Валерия Залужного, который ранее сетовал, что в любой другой стране такие высокие "потери остановили бы войну".

Напомним, ситуация на фронте Украины остается сложной. Ежедневно идут ожесточенные бои, но россияне начинают постепенно вводить и новую тактику. Речь идет не только об условном "перебегании через поле", но и о подземных тоннелях.