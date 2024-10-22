Чому велика кількість загиблих росіян не змінила ставлення Кремля до війни

За словами колишнього військового чиновника, для Росії ціль виправдовує засоби

У ході війни в Україні Росія зазнала катастрофічних втрат, втративши, за деякими даними, до 90% особового складу, який мала на момент початку конфлікту.

Однак російське керівництво не змінило свого ставлення до війни. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Москва зазнає величезних втрат

"За словами офіційних осіб США, Великобританії та інших європейських країн, вересень став особливо смертоносним місяцем для російської армії : у середньому щодня гинули або отримували поранення понад 1000 солдатів", — пишуть журналісти.

Військова розвідка Великобританії стверджує, що вересень став найсмертоноснішим місяцем для російської армії з початку війни в Україні. Але, що особливо важливо для Москви, величезні втрати не викликали значного невдоволення у російському суспільстві та не відлякали потенційних новобранців.

Як зазначається, за західними оцінками, втрати Росії у війні на цей час складають близько 115 000 убитих та 500 000 поранених.

"Приголомшлива кількість загиблих, яка, за оцінками, у 10 разів перевищує втрати Радянського Союзу під час війни в Афганістані, важко перевірити, але вона узгоджується з незалежними звітами з відкритих джерел", — йдеться у статті.

Підхід Росії до війни спрямований на те, щоб виснажити українські сили та розкрити їхні позиції, втягнувши їх у бій. Кадри з українських безпілотників, які циркулюють у мережі, часто фіксують незахищені російські війська, що просуваються до позицій Києва з мінімальною авіаційною чи артилерійською підтримкою.

Мобілізації немає: де Росія бере солдатів?

" Для Росії мета виправдовує засоби, — заявив колишній російський військовий чиновник на умовах анонімності. — До війни такі втрати здавалися б неймовірними. Тепер, схоже, генералів це мало хвилює, поки вони виконують вимоги Путіна".

Попри втрати, Росія здатна поповнювати свої ряди, набираючи до 30 000 нових солдатів на місяць приблизно стільки ж, скільки залишає поле бою. Це дозволило військовим послідовно розгортати хвилю за хвилею війська проти української оборони.

За словами Дениса Волкова, директора Левада-центру, московської компанії з проведення соціологічних досліджень, ключову роль відіграють фінансові стимули, які підняли зарплати російських військових до безпрецедентного рівня.

У деяких регіонах росіяни, які підписали контракт з армією, отримають авансову виплату в розмірі до 3 млн рублів окрім заробітної плати.

Оскільки цього літа та восени Росія зазнала ще більше втрат, вона також збільшила набір новобранців.

За даними українського дослідницького центру OpenMinds, після українського вторгнення до Курська цього літа кількість оголошень про набір у російські військові збільшилася на 224%. Дані також показують, що лише у серпні 2024 року пошукові запити на військові контракти в Росії в інтернеті зросли на 66%.

Автори нагадали слова колишнього командувача української армії генерала Валерія Залужного, який раніше нарікав, що в будь-якій іншій країні такі високі "втрати зупинили б війну".

Нагадаємо, ситуація на фронті України залишається складною. Щодня йдуть запеклі бої, але росіяни починають поступово запроваджувати й нову тактику. Йдеться не лише про умовне "перебігання через поле", а й про підземні тунелі.