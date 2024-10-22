Погибли 14-летняя девочка, ее мать и тетя: страшные последствия удара по жилому дому в Сумах (фото, видео)

На месте продолжают работать соответствующие службы.

Новая атака дронами по Сумам в ночь на 22 октября разрушила и повредила жилые дома частного сектора, а также унесла жизни трех человек. В числе погибших также есть 14-летний ребенок.

Как сообщил выполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь, один прилет был критической инфраструктуре и по частному дому, пишет Кордон.Медіа. Женщина успела из него выбежать и осталась жива. Также россияне атаковали многоквартирный дом.

"Есть один человек раненый. Это первый мужчина, которого вынесли. Потом искали еще людей и, к сожалению, нашли. Есть погибшие. Среди них ребенок 14 лет", — сказал Кобзарь.

В сети уже были опубликованы первые фотографии с мест прилетов. Как пишет "Суспільне", в одном из домов погибшими оказались 14-летняя девушка и ее мать. Отец в это время вышел во двор, поэтому ему удалось спастись. Также погибла сестра мужчины, которая жила рядом.

Сообщается также, что один из домов в результате прилета разрушен. Там началось возгорание.

С ночи на месте происшествия работают спасатели.

В Сумской областной военной администрации рассказали, что в целом 22 октября в небе над Сумщиной зенитчики сбили 25 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

В прокуратуре Сумской области отметили, что в результате ночной атаки беспилотников по жилому кварталу г. Сумы начато следствие

Было установлено, что средство поражения попало в частный дом. 50-летний мужчина получил ранения, его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы Украины в Сумской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что