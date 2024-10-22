Загинули 14-річна дівчинка, її мати та тітка: страшні наслідки удару по житловому будинку у Сумах (фото, відео)

На місці продовжують працювати відповідні служби.

Нова атака дронами по Сумах у ніч на 22 жовтня зруйнувала та пошкодила житлові будинки приватного сектору, а також забрала життя трьох людей. Серед загиблих також є 14-річна дитина.

Як повідомив виконуючий обов’язки мера Сум Артем Кобзар, один приліт був критичною інфраструктурою і в приватному будинку, пише Кордон.Медіа. Жінка встигла з нього вибігти і залишилася живою. Також росіяни атакували багатоквартирний будинок.

"Є одна людина поранена. Це перший чоловік, якого винесли. Потім шукали ще людей і, на жаль, знайшли. Є загиблі. Серед них дитина 14 років", — сказав Кобзар.

У мережі вже було опубліковано перші фотографії з місць прильотів. Як пише "Суспільне", в одному з будинків загиблими опинилися 14-річна дівчина та її мати. Батько в цей час вийшов у двір, тож йому вдалося врятуватися. Також загинула сестра чоловіка, яка мешкала поруч.

Повідомляється також, що один із будинків внаслідок прильоту зруйнований. Там почалося спалах.

З ночі на місці пригоди працюють рятувальники.

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що загалом 22 жовтня у небі над Сумщиною зенітники збили 25 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

У прокуратурі Сумської області зазначили, що внаслідок нічної атаки безпілотників по житловому кварталу м. Суми розпочато слідство

Було встановлено, що засіб поразки потрапив до приватного будинку. 50-річний чоловік отримав поранення, його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна дочка загинули.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби України у Сумській області.

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