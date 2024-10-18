"Хотя бы 10 народных "мавиков" ежемесячно": штурмовик "Берлин" рассказал о самых больших потребностях на фронте

Он считает, что наша страна бы уже давно выиграла войну, если бы не взятки

Больше сейчас на фронте не хватает ударных и разведывательных дронов. Они ведь в зависимости от событий используются десятками, а если очень интенсивные бои и враг штурмует, то их может и сотня улететь.

Об этом в интервью "Телеграфу" — "Я не устал от войны! По одной простой причине" рассказал 26-летний Герой Украины из Полтавщины Иван Черный ("Берлин"), старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", отвечая на вопросы, какие проблемы есть в украинской армии.

По его словам, государственное обеспечение существует. Однако оно не покрывает потребности.

"Еще один важный нюанс — получаемые мы дроны обязательно нужно доводить до боевого состояния. То есть, чтобы они могли поразить враждебную цель, их еще нужно дотягивать процентов на 30—40. Этим специально занимаются специалисты уже непосредственно в зоне боевых действий.Каждое подразделение самостоятельно собирает на это средства. Ведь нам надо чем-то воевать.

Военный добавил, что помощь тыла в этом плане просто неоценима: "Очень важно, что воюют и государство, и народ. Правда, у меня принципиальная позиция: на военное снаряжение должны собирать средства не простые граждане по 20, 100 гривен, а бизнес и общины .. 75 тысяч гривен (в среднем такая цена "языка") для предпринимателей или организации это не дорого.

"Берлин" говорит, что, к сожалению, абсолютное большинство общин тратит огромные средства на озеленение, на брусчатку, строительство стадионов и еще бог знает на что.

"Прошу понять правильно: я не против обустройства аллей погибших, потому что очень уважаю тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Но… Зачем сегодня эти аллеи? Давайте увековечим монументами память погибших после войны. Потому что у нас чрезвычайно тяжелая ситуация на фронтах., мы теряем территории. И нужно вкладывать в живых защитников. Поэтому давайте поначалу выиграем войну. Хотя мы давно бы уже ее выиграли, если бы не эти взятки, не все эти растягивания денег. Те, кто попался в деньги, не могут от них оторваться. Миллиардами долларов воруют. Гуманитарку перепродают… И не несут за это никакого наказания! Это все предатели нашей страны. А народ пару дней возмущается в соцсетях и забудет", — заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что герой Украины дал неожиданный ответ по поводу ТЦК и самоволки.