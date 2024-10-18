"Хоча б 10 народних "мавіків" щомісяця": штурмовик "Берлін" розповів про найбільші потреби на фронті

Він вважає, що наша країна б вже давно виграла війну, аби не хабарі

Найбільше зараз на фронті не вистачає ударних та розвідувальних дронів. Адже вони залежно від подій використовуються десятками, а якщо дуже інтенсивні бої й ворог штурмує, то їх може й сотня полетіти.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" — "Я не втомився від війни! З однієї простої причини" розповів 26-річний Герой України з Полтавщини Іван Чорний ("Берлін"), старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", відповідаючи на питання, які проблеми є в українській армії.

За його словами, державне забезпечення існує. Проте воно не покриває потреб.

"Ще один важливий нюанс — дрони, які ми отримуємо, обов’язково треба доводити до бойового стану. Тобто, щоб вони могли вразити ворожу ціль, їх ще треба дотягувати відсотків на 30—40. Цим спеціально займаються фахівці вже безпосередньо в зоні бойових дій. Кожен підрозділ самостійно збирає на це кошти. Адже нам треба чимось воювати. Бомбочки, гранати, запальнички, наприклад, які я скидаю з ударних дронів, у більшості своїй теж саморобні", — каже він.

Військовий додав, що допомога тилу в цьому плані просто неоціненна: "Дуже важливо, що воюють і держава, і народ. Щоправда, я маю принципову позицію: на військове спорядження повинні збирати кошти не прості громадяни по 20, 100 гривень, а бізнес і громади. 75 тисяч гривень (у середньому така ціна "мавіка") для підприємців чи організації це не дорого. Але для нормальної роботи підрозділу і для нормального захисту мирних територій треба хоча б 10 народних "мавіків" щомісяця".

"Берлін" каже, що на жаль, абсолютна більшість громад витрачає величезні кошти на озеленення, на якусь бруківку, будівництво стадіонів і ще бог знає на що.

"Прошу зрозуміти правильно: я не проти облаштування алей загиблих, бо дуже поважаю тих, хто віддав своє життя за свободу. Але… Для чого сьогодні ті алеї? Давайте увіковічимо монументами пам'ять загиблих після війни. Бо у нас надзвичайно важка ситуація на фронтах, ми втрачаємо території. І треба вкладати у живих захисників. Щоб вони повернулися здоровими додому. Тому давайте спочатку виграємо війну. Хоча ми давно б уже її виграли, якби не ці хабарі, не ці всі розтягування грошей. Ті, хто допався до грошей, не можуть від них відірватися. Мільярдами доларів крадуть. Гуманітарку перепродають… І не несуть за це ніякого покарання! Це все зрадники нашої країни. А народ пару днів пообурюється в соцмережах і забуде", — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що герой України дав несподівану відповідь щодо ТЦК і самоволки.