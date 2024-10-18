"Молодь має воювати": військовий розповів, як змінити підхід до мобілізації в Україні

Він каже, що не треба брати на фронт людей з проблемами зі здоров'ям

Система призову, що діє сьогодні, має суттєві недоліки та не відповідає реальним потребам армії в умовах тривалої війни. А про те, що реально потрібно армії зараз, найкраще знають лише військові.

Тому "Телеграф" звернувся до Героя України Івана Чорного з позивним "Берлін". Про проблеми сучасної мобілізації він розповів в інтерв’ю "Я не втомився від війни! З однієї простої причини": Герой України "Берлін" про перемогу, СЗЧ та ухилянтів".

Що потрібно змінити в мобілізації

"Все має відбуватися зовсім по-іншому", — наголошує Іван Чорний, критикуючи нинішні підходи до призову. За його словами, теперішня система має суттєві недоліки, які знижують ефективність комплектування армії.

Військовий звертає увагу на проблему призову осіб з обмеженою придатністю до служби: "ТЦК та СП сьогодні мають право забирати хворих і обмежено придатних за станом здоров'я. Це повна дурня! Адже чекати ефективності на фронті від таких людей не доводиться".

Іван Чорний пропонує знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він аргументує це тим, що молодь також має брати участь у захисті країни: "Молодь теж має воювати! Вона має розуміти ціну мирного життя".

Крім того, існує необхідність інтеграції новобранців у досвідчені підрозділи. "Новобранці мають поповнювати бойові загартовані бригади, набиратися досвіду у ветеранів і підсилювати їх", — пояснює Іван. Він застерігає від формування підрозділів виключно з новачків, оскільки це може призвести до значних втрат на полі бою.

Чорний критикує поточну систему підготовки військових у навчальних центрах. На його думку, теоретичні курси з застарілими програмами не дають належної підготовки: "Кожен солдат і кожен офіцер має пройти вишкіл на фронті, а не місячні теоретичні курси у навчальних центрах із застарілими програмами. Хай вони навчаються у ході бойових дій".

При цьому він наголошує, що новачків не слід одразу відправляти на найнебезпечніші ділянки фронту. "Спочатку молодих людей треба навчити воювати, дати їм для цього необхідні засоби. Головне, щоб вони втягнулися у реальне фронтове життя", — зазначає військовий.

Роботу навчальних центрів Сил безпілотних систем Іван вважає прикладом ефективної підготовки кадрів: "Туди кожен може прийти добровільно, спробувати "політати" на симуляторах тих чи інших безпілотних систем і прийняти для себе рішення, де він може бути корисним".

Раніше "Телеграф" писав, що військова розповіла, як погода впливає на фронт. До перших морозів будемо у напруженні, каже вона.