"Молодежь должна воевать": военный рассказал, как изменить подход к мобилизации в Украине

Он говорит, что не нужно брать на фронт людей с проблемами со здоровьем

Действующая сегодня система призыва имеет существенные недостатки и не отвечает реальным потребностям армии в условиях длительной войны. А о том, что реально нужно армии сейчас, лучше знают только военные.

Поэтому "Телеграф" обратился к Герою Украины Ивану Черному с позывным "Берлин". О проблемах современной мобилизации он рассказал в интервью "Я не устал от войны! По одной простой причине": Герой Украины "Берлин" о победе, СЗЧ и уклоняющихся".

Что нужно изменить в мобилизации

"Все должно происходить совсем по-другому", — отмечает Иван Черный, критикуя нынешние подходы к призыву. По его словам, нынешняя система имеет существенные недостатки, снижающие эффективность комплектования армии.

Военный обращает внимание на проблему призыва лиц с ограниченной годностью к службе: "ТЦК и СП сегодня имеют право забирать больных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья. Это полная чушь! Ведь ждать эффективности на фронте от таких людей не приходится".

Иван Черный предлагает снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он аргументирует это тем, что молодежь также должна участвовать в защите страны: "Молодежь тоже должна воевать! Она должна понимать цену мирной жизни".

Кроме того, существует необходимость интеграции новобранцев в опытные подразделения. "Новобранцы должны пополнять боевые закаленные бригады, набираться опыта у ветеранов и усиливать их", — объясняет Иван. Он предостерегает от формирования подразделений исключительно из новичков, поскольку это может привести к значительным потерям на поле боя.

Черный критикует текущую систему подготовки военных в учебных центрах. По его мнению, теоретические курсы с устаревшими программами не дают должной подготовки: "Каждый солдат и каждый офицер должен пройти обучение на фронте, а не месячные теоретические курсы в учебных центрах с устаревшими программами. Пусть они учатся в ходе боевых действий".

При этом он отмечает, что новичков не следует сразу отправлять на самые опасные участки фронта. "Сначала молодых людей нужно научить воевать, дать им для этого необходимые средства. Главное, чтобы они втянулись в реальную фронтовую жизнь", — отмечает военный.

Работу учебных центров Сил беспилотных систем Иван считает примером эффективной подготовки кадров: "Туда каждый может прийти добровольно, попробовать "полетать" на симуляторах тех или иных беспилотных систем и принять для себя решение, где он может быть полезен".

Ранее Телеграф писал, что военная рассказала, как погода влияет на фронт. До первых морозов будем в напряжении, говорит она.