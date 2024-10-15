Беспилотники россиян долетели до Киева: в столице работало ПВО

Россияне вечером 15 октября атаковали Киев ударными беспилотниками. Несколько БПЛА долетели до столицы, в том числе фиксировали над Троещиной, по беспилотникам отработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – сообщили в КМВА. Виталий Кличко со своей стороны написал, что БПЛА летают над Троещиной и подтвердил, что будет работать противовоздушная оборона.

Местные жители пишут в комментариях в информационных и мониторинговых каналах, слышавших только стрельбу мобильных огневых групп. Но никаких взрывов не слыхали. По данным мониторинговых каналов, кроме прорвавшихся в столицу БПЛА, в области может находиться до шести беспилотников россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 октября россияне снова атаковали Украину ударными БПЛА. Жители сразу шести областей сообщили о взрывах.

Также "Телеграф" сообщал о том, что во время одной из атак украинские защитники уничтожили модифицированный шахед со Starlink. Он оперативно передает собранную информацию своим владельцам.