Безпілотники росіян долетіли до Києва: у столиці працювало ППО

Росіяни ввечері 15 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками. Кілька БПЛА долетіли до столиці, зокрема їх фіксували над Троєщиною, по безпілотникам відпрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – повідомили у КМВА. Віталій Кличко, зі свого боку, написав, що БПЛА літають над Троєщиною та підтвердив, що буде працювати протиповітряна оборона.

Місцеві мешканці пишуть у коментарях в інформаційних та моніторингових каналах, що чули тільки стрілянину мобільних вогневих груп. Але жодних вибухів не чули. За даними моніторингових каналів, окрім БПЛА, які прорвалися до столиці, в області може перебувати до шести безпілотників росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 11 жовтня росіяни знову атакували Україну ударними БПЛА. Жителі одразу шести областей повідомили про вибухи.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що під час однієї з атак українські захисники знищили модифікований шахед зі Starlink. Він оперативно передає зібрану інформацію своїм власникам.