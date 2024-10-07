"Россияне харкали в тарелку": военный рассказал, как в России кормят украинских военнопленных

Кажется, что даже в гитлеровских концлагерях заключенных кормили гораздо лучше

Российский плен – это место, которое страшнее любого ада. В частности, кормят там украинских военнопленных так, что люди теряют вес, болеют цингой, получают кучу болезней на всю жизнь.

Об этом рассказал "Телеграфу" бывший военнопленный Алексей Ануля в рамках проекта "Линия сопротивления". По его словам, кормят в тюрьмах России по-разному, но есть общий – дают фактически мусор, в "еде" полный дефицит килокалорий, а порции крохотные.

"Вообще нет пищи, которую нужно жевать, из-за этого нет тонуса у десен — зубы становятся мягкими. Начинаешь терять вес, у кого начинается цинга, поэтому у многих пленных выпадают зубы. Ногти и кожа начинают отслаиваться, начинают гнить то руки, то ноги. Меня кормили порцией: пять ложек каши, кусок хлеба и чай. Все это надо было съесть за минуту, а я раненый не успевал. А когда мне вырвали еще два зуба, стало еще сложнее", – рассказал Ануля о своем опыте.

По его словам, в Курске, где его удерживали, пленных кормили кишками рыбы и трухой от крупы, на основе которой варили что-то вроде похлебки. Приходилось есть – а что было делать?

"Многие даже голодные не могли это есть, а я съедал. Перед тем россияне харкали в тарелку, смеялись, смотрели будем ли мы в камере с офицером драться за тарелку этой "еды"", — вспомнил бывший пленник.

Ануля добавил, что заключенным приходилось есть то, что при нормальных обстоятельствах никто и никогда бы не расценил как еду. Крысы – это привычная "еда", а вот дождевые черви…

"Однажды смог пронести с улицы дождевого червя. Положил его в сливной бачок и забыл на неделю. Потом там появился целый выводок. Съел всех. В карцере охотился за крысой. Наблюдатели это поняли и отравили его. На то, чтобы изловить и съесть крысу позже ушло почти четыре месяца", – добавил он.

Напомним, армия РФ продолжает демонстрировать миру свою жестокость и раньше россияне отрезали голову украинскому военному и поставили ее на шпиль. Аналитики DeepState установили, что на видео, вероятно, КПП Колотиловка, где ориентировочно 12 августа была неудачная попытка прорыва со стороны Украины.

В сети эта информация подняла шквал эмоций, украинцы не удерживались в высказываниях, желая врагам смерти.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне могли ужасно казнить еще одного украинского военнопленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которого убили мечом с надписью "За Курск".