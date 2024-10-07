"Росіяни харкали у тарілку": військовий розповів, як в Росії годують українських військовополонених

Здається, що навіть у гітлерівських концлагерях ув'язнених годували значно краще

Російський полон – це місце, яке страшніше за будь-яке пекло. Зокрема, годують там українських військовополонених так, що люди втрачають вагу, хворіють на цингу, отримують купу хвороб на все життя.

Про це розповів "Телеграфу" колишній військовополонений Олексій Ануля у межах проєкту "Лінія спротиву". За його словами, годують в тюрмах Росії по-різному, але є спільне – дають фактично сміття, в "їжі" повний дефіцит кілокалорій, а порції крихітні.

"Взагалі немає їжі, яку треба жувати, через це немає тонусу у ясен — зуби стають м’якими. Починаєш втрачати вагу, у когось починається цинга, через це у багатьох полонених випадають зуби. Нігті й шкіра починають відшаровуватись, починають гнити то руки, то ноги. Мене годували порцією: п’ять ложок каші, шматок хліба і чай. Все це треба було з’їсти за хвилину, а я поранений не встигав. А коли мені вирвали ще два зуби, то стало ще складніше", – розповів Ануля про свій досвід.

За його словами, в Курську, де його утримували, полонених годували кишками риби та трухою від крупи, на основі якої варили щось подібне до юшки. Доводилося їсти – а що було робити?

"Багато хто навіть голодний не міг це їсти, а я з’їдав. Перед тим росіяни харкали у тарілку, сміялися, дивились чи будемо ми у камері з офіцером битися за тарілку цієї "їжі", – згадав колишній полонений.

Ануля додав, що ув'язненим доводилося їсти те, що за нормальних обставин ніколи б не розцінив, як їжу. Пацюки – це звична "їжа", а от дощові черв'яки…

"Якось зміг пронести з вулиці дощового черв’яка. Поклав його у зливний бачок і забув на тиждень. Потім там з'явився цілий виводок. З’їв усіх. У карцері полював за пацюком. Наглядачі це зрозуміли та отруїли його. Щоб вполювати та зʼїсти пацюка пізніше пішло майже чотири місяці", – додав він.

Нагадаємо, армія РФ продовжує демонструвати світові свою жорстокість і раніше росіяни відрізали голову українському військовому та поставили її на шпиль. Аналітики DeepState встановили, що на відео, ймовірно, КПП Колотилівка, де орієнтовно 12 серпня була невдала спроба прориву з боку України.

У мережі ця інформація підняла шквал емоцій, українці не стримувалися у висловлюваннях, бажаючи ворогів смерті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни могли страшенно стратити ще одного українського військовополоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".