Танк-ветеран Т-64 дает взбучку оккупантам: что это за боевая машина (видео)

Танк имеет немало модернизаций, по меньшей мере, 10 — уже при независимой Украине

Украине нужны современные танки в поле боя. Однако сейчас танковые бои редко похожи на сцены баталий Второй мировой. В большинстве своем танки не идут в лобовую атаку друг на друга.

Однако такое тоже происходит, и тогда все зависит не только от современности машины, но и от мастерства экипажа. Так, портал "АрмияИнформ" рассказал историю танкистов 1 отдельной танковой Северской бригады. Танк Т-64 одолел российский Т-80. В тот день командир отдал приказ двум танкам занять позицию и удерживать ее до прибытия пехоты. Однако они столкнулись с российскими танками, уже занявшими позицию. Танк участника боя "Джексона" был обстрелян, но благодаря скорейшей реакции водителя они уклонились от выстрела. Танк их товарищей был подбит. Вместо того чтобы отступить, экипаж "Джексона" контратаковал.

Украинская "шестьдесятчетверка" обошла российский танк и выстрелили в него сзади. Выстрел мог быть только один – возникла проблема с пушкой, но благодаря мастерству экипажа второй был не нужен – снаряд попал в двигатель российского танка, выводя его из строя. Такие случаи успешного использования Т-64 не единичны.

Танк Т-64 является главным боевым танком, разработанным в СССР, и был принят на вооружение в 1967 году. Его разработали в Харькове. Он имел многочисленные модификации. На танках Т-64 всех модификаций впервые в мире был установлен автомат подзарядки пушки и не только. Из-за высокого количества новых разработок танк даже не поставляли на экспорт. После распада Советского союза, в Украине танк Т-64 продолжали модернизировать, в частности, создав БМ "Булат". Современные версии, в частности Т-64БВ, оборудуются новыми системами связи и управления огнем, тепловизорами и т.д.

Общие характеристики модернизированных в Украине танков БМ "Булат" и Т-64Е

Год начала выпуска: 2005/2010

Экипаж: 3 человека

Главное вооружение: 125 мм гладкоствольная пушка (125-мм КБАЗ), стреляющая противотанковыми ракетами "Комбат"

Скорострельность: 6-8 выстрелов в минуту

Запас хода: 385/500 км

Скорость: 60/65 км/ч

На Т-64Е кроме пулемета в качестве дополнительного вооружения ставится гранатомет или авиационная пушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Бельгия намерена передать Украине три САУ Caesar. Рассматривается приобретение артиллерии и передача Украине в рамках артиллерийской коалиции.