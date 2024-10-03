Танк-ветеран Т-64 дає прочухана окупантам: що це за бойова машина (відео)

Танк має чимало модернізацій, щонайменше 10 — вже за часів незалежної України

Україні потрібні сучасні танки на полі бою. Однак, зараз танкові бої рідко схожі на сцени баталій Другої світової. Здебільшого танки не йдуть в лобову атаку один на одного.

Однак таке теж стається і тоді все залежить не тільки від сучасності машини, а й від майстерності екіпажу. Так, портал "АрміяІнформ" розповів історію танкістів 1 окремої танкової Сіверської бригади. Танк Т-64 здолав російський Т-80. Того дня командир наказав двом танкам зайняти позицію і утримувати її до прибуття піхоти. Однак вони зіткнулися з російськими танками, які вже зайняли позицію. Танк учасника бою "Джексона" був обстріляний, але завдяки швидкій реакції водія вони ухилилися від пострілу. Танк їхніх товаришів був підбитий. Замість того, щоб відступити, екіпаж "Джексона" контратакував.

Українська "шістдесятчетвірка" обійшла російський танк і вистрілили в нього ззаду. Постріл міг бути тільки один — виникла проблема з гарматою, але завдяки майстерності екіпажу другий був не потрібний — снаряд влучив в двигун російського танка, виводячи його з ладу. Такі випадки успішного використання Т-64 не поодинокі.

Танк Т-64 є основним бойовим танком, розробленим в СРСР, і був прийнятий на озброєння в 1967 році. Його розробили в Харкові. Він мав числені модифікації. На танках Т-64 усіх модифікацій вперше в світі був встановлений автомат заряджання гармати і не тільки. Через високу кількість нових розробок танк навіть не постачали на експорт. Після розпаду Радянського союзу, в України танк Т-64 продовжували модернізовувати, зокрема створивши БМ "Булат". Сучасні версії, зокрема Т-64БВ обладнуються новими системами зв'язку та керування вогнем, тепловізорами тощо.

Загальні характеристики модернізованих в Україні танків БМ "Булат" та Т-64Е

Рік початку випуску: 2005 / 2010

Екіпаж: 3 особи

Головне озброєння: 125 мм гладкоствольна гармата (125-мм КБАЗ), що стріляє протитанковими ракетами "Комбат"

Швидкострільність: 6-8 пострілів на хвилину

Запас ходу: 385/ 500 км

Швидкість: 60 / 65 км/год

На Т-64Е окрім кулемета в якості додаткового озброєння ставиться гранатомет або авіаційна гармата.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бельгія має намір передати Україні три САУ Caesar. Розглядається придбання артилерії та передача її Україні в рамках артилерійської коаліції.