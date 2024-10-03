Далекобійний "імператор": Україна отримає від Бельгії нову партію САУ CAESAR

Три бельгійські САУ – це внесок країни, який вона зобов'язалася зробити у рамках "артилерійської коаліції"

Бельгія найближчим часом придбає та передасть Україні у вигляді військової допомоги три самохідні артилерійські установки (САУ) CAESAR. Передача буде здійснюватися в рамках "артилерійської коаліції", яку очолює Франція.

Про це повідомляє бельгійський телеканал RTBF із посиланням на заяву, яку зробив офіс міністра оборони Бельгії Людівін Дедондер. За заявою офісу, пропозиція щодо придбання буде розглянута вже скоро.

"Рада міністрів найближчим часом розгляне пропозицію про придбання і передачу Україні трьох САУ CAESAR на загальну суму 12 мільйонів євро", – сказано у повідомленні.

Три бельгійські САУ – це внесок країни, який вона зобов'язалася зробити у рамках "артилерійської коаліції". Загалом коаліція, сформована Францією у 2024 році, зобов'язалася до початку 2025 року надати Україні 72 САУ CAESAR, три з яких згодилася забезпечити Бельгія.

CAESAR – це акронім "Camion Équipé d'un Système d'ARtillerie". Україна вже має на озброєнні цю французьку 155-мм САУ на колісному шасі. Її розробляє та виготовляє компанія Nexter. Артилерійська установка надійшла на озброєння на початку 2000-х років. Основні характеристики:

155-мм гармата;

Скорострільність – 6 пострілів за хвилину;

Дальність стрільби – понад 40 км;

Екіпаж – 5 осіб;

Шасі – вантажівки з колісною формулою 6х6 або 8х8;

Максимальна швидкість – 100 км/год на дорозі та 50 км/год на бездоріжжі;

Запас ходу – 600 км.

Як писав "Телеграф", незабаром лави техніки на озброєнні ЗСУ поповнить самохідна артилерійська установка AS90. Британський уряд пообіцяв раніше передати 12 таких САУ, однак кількість збільшили до 16. Перші 10 AS90 вже в Україні. Найближчими тижнями доставлять ще шість.

Окрім цього, самохідні артилерійські установки PzH 2000, які Україні пообіцяла Німеччина, прибудуть в Україну частково вже в 2024 році. Загалом йдеться про 12 САУ, викуплені в Катару, проте одразу приїдуть не всі.