Дальнобойный "император": Украина получит от Бельгии новую партию САУ CAESAR

Три бельгийских САУ – это вклад страны, который она обязалась внести в рамках "артиллерийской коалиции"

Бельгия в ближайшее время приобретет и передаст Украине в виде военной помощи три самоходных артиллерийских установки (САУ) CAESAR. Передача будет производиться в рамках "артиллерийской коалиции", которую возглавляет Франция.

Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на заявление, которое сделал офис министра обороны Бельгии Людин Дедондер. По заявлению офиса, предложение о приобретении будет рассмотрено уже в ближайшее время.

"Совет министров в ближайшее время рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех САУ CAESAR на общую сумму 12 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Три бельгийских САУ – это вклад страны, который она обязалась внести в рамках "артиллерийской коалиции". В целом коалиция, сформированная Францией в 2024 году, обязалась к началу 2025 года предоставить Украине 72 САУ CAESAR, три из которых согласились обеспечить Бельгия.

CAESAR – это акроним "Camion Équipé d’un Système d’ARtillerie". Украина уже имеет на вооружении эту французскую 155-мм САУ на колесном шасси. Ее разрабатывает и производит компания Nexter. Артиллерийская установка поступила на вооружение в начале 2000-х годов. Основные характеристики:

155-мм пушка;

Скорострельность – 6 выстрелов в минуту;

Дальность стрельбы – более 40 км;

Экипаж – 5 человек;

Шасси – грузовики с колесной формулой 6х6 или 8х8;

Максимальная скорость – 100 км/ч на дороге и 50 км/ч на бездорожье;

Запас хода – 600 км.

Как писал "Телеграф", в скором времени ряды техники на вооружении ВСУ пополнит самоходная артиллерийская установка AS90. Британское правительство пообещало ранее передать 12 таких САУ, однако количество увеличилось до 16. Первые 10 AS90 уже в Украине. В ближайшие недели доставят еще шесть.

Кроме того, самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые Украина пообещала Германия, прибудут в Украину частично уже в 2024 году. В общей сложности речь идет о 12 САУ, выкупленных у Катара, однако сразу приедут не все.