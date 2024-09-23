Этот "Гном" будет рвать окупантов: в Украине опробовали обновленный дрон (видео)

Дрон испытали перед отправкой на фронт

Оборона Украины от наступления Российской Федерации требует все большего беспилотного вооружения для того, чтобы сохранить жизнь украинских военных. Уже существующие платформы делают гораздо более мощными.

Так, производители установили на наземный дрон "Гном" 2 два противотанковых гранатомета и пулемет. Задача такого модернизированного дрона — оказывать бойцам огневую поддержку. Однако, это не все сюрпризы, ожидающие оккупантов. "Гном" также может устанавливать противотанковые мины, транспортировать раненых, разминировать противопехотные мины. Производитель поделился видеоиспытания, перед отправкой на фронт.

Характеристики беспилотника "Гном"

Вес — 88 кг,

Скорость — 5,5 км/ч,

Дальность дистанционного управления — до 2 км

Грузоподъемность – до 40 кг.

"Гном" можно сделать еще более смертоносным, добавив на него четыре РПГ-7. Дроны "Гном" способны работать под действием средств радиоэлектронной борьбы. Производители также сообщали о создании более мощного "Гнома", который может иметь запас хода до 44 км и управляться через ретранслятор на FPV-дроне.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском вездеходе-амфибии "ТАХА". У него несколько модификаций. Кроме базового вездехода доступен беспилотный вариант, грузовик и кабриолет.