Цей "Гном" рватиме окупантів: в Україні випробували оновлений дрон (відео)

Дрон випробували перед відправкою на фронт

Оборона України від наступу Російської Федерації вимагає все більшої безпілотного озброєння для того, щоб зберегти життя українських військових. Вже наявні платформи роблять набагато потужнішими.

Так, виробники встановили на наземний дрон "Гном" 2 два протитанкові гранатомети та кулемет. Задача такого модернізованого дрона — надавати бійцям вогневу підтримку. Однак, це не всі сюрпризи, які очікують на окупантів. "Гном" також може встановлювати протитанкові міни, транспортувати поранених, розміновувати протипіхотні міни. Виробник поділився відео випробування, перед відправкою на фронт.

Характеристики безпілотника "Гном"

Вага — 88 кг,

Швидкість — 5,5 км/год,

Дальність дистанційного керування — до 2 км

Вантажопідйомність — до 40 кг.

"Гном" можна зробити ще більш смертоносним, додавши на нього чотири РПГ-7. Дрони "Гном" здатні працювати під дією засобів радіоелектронної боротьби. Виробники також повідомляли про створення більш потужного "Гнома", що може мати запас ходу до 44 км та керуватися через ретранслятор на FPV-дроні.

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