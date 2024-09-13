Сезон охоты продолжается: бойцы ССО показали уникальные кадры боя с Курщины

Одна из немногих возможностей увидеть работу бойцов изнутри

Бойцы украинского спецподразделения ССО показали уникальные кадры своей работы на Курщине. На видео – засада на российских солдат, которая для последних закончилась весьма трагически.

Видео было опубликовано на канале Сил специальных операций. Отмечено, что в результате успешной операции одного русского солдата удалось уничтожить, еще двоих ранили.

"Это видео снято в Курской области — одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника. Во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника. Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых", — говорится в сообщении к видео.

Успешно выполнив поставленную задачу, боевая группа ССпО Украины отступила без потерь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ССО призывают присоединяться к Движению сопротивления. Украинские защитники продолжают борьбу с российскими захватчиками не только на линии фронта, но и на временно оккупированных территориях.