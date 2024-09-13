Сезон полювання триває: бійці ССО показали унікальні кадри бою з Курщини

Одна з небагатьох можливостей побачити роботу бійців зсередини

Бійці українського спецпідрозділу ССО показали унікальні кадри своєї роботи на Курщині. На відео — засідка на російських солдатів, яка для останніх закінчилася вельми трагічно.

Відео опублікували на каналі Сил спеціальних операцій. Зазначено, що внаслідок успішної операції одного російського солдата вдалося знищити, ще двох поранили.

"Це відео зняте в Курській області — одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника. Під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника. Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених", — мовиться у повідомленні до відео.

Успішно виконавши поставлену задачу, бойова група ССпО України відступила без втрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ССО закликають долучатися до Руху опору. Українські захисники продовжують боротьбу з російськими загарбниками не лише на лінії фронту, а й на тимчасово окупованих територіях.