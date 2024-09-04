Є свої навіть в Криму: ССО закликали долучатись до конспіративної армії України (відео)

Долучатись до Руху опору запрошують усіх охочих

Українські захисники продовжують боротьбу з російськими загарбниками не лише на лінії фронту, а й на тимчасово окупованих територіях. Сили Спеціальних Операцій ЗСУ (ССО) звернулися до громадян України із закликом долучатися до Руху опору.

Командування ССО опублікувало відео, на якому нібито зображено жінку, яка таємно пробирається тунелем, тоді відв'язує приготовлену напередодні пляшку з коктейлем Молотова і підпалює електрощитову біля залізничної колії. Події нібито відбуваються у Міжводному, що в тимчасово окупованому Криму. Наприкінці відео жінка промовляє фразу: "Знову гратиму в театрі — після перемоги".

Варто зазначити, що Рух опору є спеціальною кампанією Сил Спеціальних Операцій. Діяльність партизанів приносить вагомі результати та істотно сприяє українським військовим та службам у протистоянні російській агресії.

"Рух опору" діє під керівництвом командування Сил спеціальних операцій на територіях, що наразі не контролюються Україною. Для тих, хто бажає приєднатися до руху опору та зберегти анонімність, держава гарантує конфіденційність щодо факту участі. Також українське законодавство передбачає соціальний та правовий захист для учасників руху. Долучитись до конспіративної армії країни можна тут.

Раніше "Телеграф" також розповідав про деталі операцій українських ССО в Курській області. Там наші люди досягають успіху не лише за допомогою зброї.