"Виконувати, спостерігати чи... Вирішувати тобі": ССО закликали українців стати частиною Руху опору (відео)

Стати частиною опору досить просто

Українців закликають приєднатися до партизанського "Руху опору", який діє на тимчасово окупованих територіях. Робота партизанів приносить великі результати та значно допомагає українським військовим та службам у боротьбі з російською агресією.

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Сили спеціальних операцій ЗС України. Події у ролику відбуваються на тимчасово окупованій частині України у селі Світле Донецької області.

"Виконувати завдання на території противника чи бути партизаном? Спостерігати за діями противника чи бути активним підпільником? Вирішувати тобі!", — йдеться у тексті під відео.

Зазначимо, що "Рух опору" підпорядковується командуванню Сил спеціальних операцій та діє на непідконтрольній Україні території. Тим, хто хоче приєднатися до руху опору та залишатися інкогніто, держава гарантує нерозголошення факту участі. Крім того, українським законодавством передбачено соціальний та правовий захист.

Тим, хто хоче стати частиною "Руху опору", необхідно буде вказати свої дані на офіційному сайті. Після цього із людиною вийдуть на зв’язок. Також можна надіслати дані на пошту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було розкрито унікальні деталі операції Сил спеціальних операцій у Курській області, де зараз тривають бої.