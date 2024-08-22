"Выполнять, наблюдать или... Решать тебе": ССО призвали украинцев стать частью Движения сопротивления (видео)

Стать частью сопротивления довольно просто

Украинцев призывают присоединиться к партизанскому "Движению сопротивления", которое действуют на временно оккупированных территориях. Работа партизанов приносит большие результаты и значительно помогает украинским военным и службам в борьбе с российской агрессией.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Силы специальных операций ВС Украины. События в ролике происходят на временно оккупированной части Украины в селе Светлое Донецкой области.

"Выполнять задачи на территории противника или быть партизаном? Наблюдать за действиями противника или быть активным подпольщиком? Решать тебе!", — говорится в тексте под видео.

Отметим, что "Движение сопротивления" подчиняется командованию Сил специальных операций и действует на неподконтрольной Украине территории. Тем, кто хочет присоединиться к движению сопротивления и оставаться инкогнито, государство гарантирует неразглашение факта участия. Кроме того, украинским законодательством предусмотрена социальная и правовая защита.

Тем, кто имеет желание стать частью "Движения сопротивления", необходимо будет указать свои данные на официальном сайте. После этого с человеком выйдут на связь. Также можно отправить данные на почту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что были раскрыты уникальные детали операции Сил специальных операций в Курской области, где сейчас продолжаются бои.