Есть свои даже в Крыму: ССО призвали присоединяться к конспиративной армии Украины (видео)

Присоединяться к Движению сопротивления приглашают всех желающих

Украинские защитники продолжают борьбу с российскими захватчиками не только на линии фронта, но и на временно оккупированных территориях. Силы Специальных Операций ВСУ обратились к гражданам Украины с призывом присоединяться к Движению сопротивления.

Командование ССО опубликовало видео, на котором якобы изображена женщина, которая тайно пробирается по туннелю, тогда отвязывает приготовленную накануне бутылку с коктейлем Молотова и поджигает электрощитовую у железнодорожного пути. События якобы происходят в Межводном, что во временно оккупированном Крыму. В конце видео женщина произносит фразу: "Снова буду играть в театре — после победы".

Следует отметить, что Движение сопротивления является специальной кампанией Сил Специальных Операций. Деятельность партизан приносит значительные результаты и существенно способствует украинским военным и службам в противостоянии российской агрессии.

"Движение сопротивления" действует под руководством командования Сил специальных операций на территориях, которые пока не контролируются Украиной. Для желающих присоединиться к движению сопротивления и сохранить анонимность государство гарантирует конфиденциальность по факту участия. Также украинское законодательство предусматривает социальную и правовую защиту участников движения. Присоединиться к конспиративной армии страны можно здесь.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о деталях операций украинских ССО в Курской области. Там наши люди преуспевают не только с помощью оружия.