Ночью Россию покошмарили беспилотники: громко было в шести регионах

На местах работают оперативные и экстренные службы РФ

В ночь на 13 сентября в, по меньшей мере, шести регионах России было громко. Об атаке беспилотников сообщили в Минобороны РФ.

Традиционно отчитались, что все цели сбили средствами ПВО. Заметили, что на Россию летело 20 беспилотников самолетного типа.

"Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА сбиты над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области", – отчитались в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области сообщил, что в результате атаки дронов пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Орловской области якобы тоже обошлось без последствий на земле, подчеркнул глава региона Андрей Кличков. По его словам, один дрон был сбит средствами РЭБ, другой – авиационной техникой. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов ночью сообщал о сигналах ракетной опасности и опасности атаки БПЛА. Однако последствия атаки он пока не комментировал.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. Он призвал жителей региона не трогать обломки дронов. Власти Белгородской и Смоленской областей последствия атаки пока не комментировали.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российское Подмосковье атаковали десятки дронов. В частности вблизи аэропорта Жуковский якобы рухнули обломки беспилотного летательного аппарата.