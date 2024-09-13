Вночі Росію покошмарили безпілотники: гучно було у шести регіонах

На місцях працюють оперативні та екстрені служби РФ

В ніч проти 13 вересня у, щонайменше, шести регіонах Росії було гучно. Про атаку безпілотників повідомили у Міноборони РФ.

Традиційно відзвітували про те, що всі цілі збили засобами ППО. Зауважили, що на Росію летіло 20 безпілотників літакового типу.

"Вісім – над територією Брянської області, чотири – над територією Бєлґородської області, три – над територією Курської області, по два БПЛА збито над територіями Смоленської та Орловської областей та один над територією Калузької області", — відзвітували у Міноборони РФ.

Губернатор Брянської області повідомив, що внаслідок атаки дронів постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

В Орловській області нібито також обійшлося без наслідків на землі, наголосив голова регіону Андрій Кличков. За його словами, один дрон був збитий засобами РЕБ, інший – авіаційною технікою. Виконуючий обов’язки губернатора Курської області Олексій Смирнов вночі повідомляв про сигнали ракетної небезпеки та небезпеки атаки БПЛА. Проте наслідки атаки він поки що не коментував.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що на місці працюють оперативні служби. Інформація про постраждалих та руйнування не наводиться. Він закликав жителів регіону не чіпати уламки дронів. Влада Бєлґородської та Смоленської областей наслідки атаки поки не коментувала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російське Підмосков’я атакували десятки дронів. Зокрема поблизу аеропорту Жуковський нібито впали уламки безпілотного літального апарату.