Россия экономно использует свои "Искандеры", но имеет замену: Братчук рассказал в чем причина

"Телеграф" рассказал, что известно об этом оружии

Российские войска вынуждены экономить свои "Искандеры" из-за нехватки ракет. Причиной этого есть санкции ЕС на поставку боеприпасов и оборудования для их производства.

Это заставляет российские войска обращаться к альтернативам, в частности, к северокорейским ракетам. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Мы-Украина".

"Искандеров стало меньше, и это частично из-за санкций, ограничивающих производство боеприпасов для этих ракет. Россия не может получить все необходимое через третьи страны, поэтому использует любые доступные ракеты для осуществления террора", — пояснил Братчук.

По словам военного, Россия пытается компенсировать нехватку ракет с помощью других средств, даже если их качество хуже оригинальных "Искандеров".

"Не всегда, что скопировано лучше, чем оригинал", — добавил Представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Ракета "Искандер" — что известно

В начале полномасштабного вторжения РФ нанесла "Искандерам" удары по Украине с целью уничтожения наших систем ПВО. И до сих пор враг применяет их для своих атак.

Технические характеристики

Оперативно тактический ракетный комплекс "Искандер" был представлен в 1999 году.

Для обхода систем ПРО в "Искандерах" применяются ложные мишени, глушащие радары противника.

Возможные типы БЖД: кассетная, бетонобойная, ядерная.

Дальность запуска баллистических ракет "Искандер-М" — до 500 км. Модификация крылатой ракеты 9М729 комплекса имеет максимальную дальность 2500 км.

Скорость баллистической ракеты Искандер: 2100 м/с.

Стартовый вес ракеты: 3800 кг.

Масса боевой части: 480 кг.

Длина: 7,3м.

Диаметр: 920 мм.

Интервал между запусками: 1 минута.

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