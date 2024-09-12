Росія економно використовує свої "Іскандери", але має заміну: Братчук розповів у чому причина

"Телеграф" розповів, що відомо про цю зброю

Російські війська наразі змушені економити свої "Іскандери" через брак ракет. Причиною цього є санкції ЄС на постачання боєприпасів та обладнання для їх виробництва.

Це змушує російські війська звертатися до альтернатив, зокрема до північнокорейських ракет. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Ми-Україна".

"Іскандерів стало менше, і це частково через санкції, які обмежують виробництво боєприпасів для цих ракет. Росія не може отримати все необхідне через треті країни, тому використовує будь-які доступні ракети для здійснення терору", – пояснив Братчук.

За словами військового, Росія намагається компенсувати брак ракет за допомогою інших засобів, навіть якщо їхня якість гірша за оригінальні "Іскандери".

"Не завжди, що скопіювано є кращим, ніж оригінал", — додав Речник Української добровольчої армії Південь.

Ракета "Іскандер" — що відомо

На початку повномасштабного вторгнення РФ завдала "Іскандерами" ударів по Україні з метою знищення наших систем ППО. І до тепер ворог застосовує їх для своїх атак.

Технічні характеристики

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" був представлений у 1999 році.

Для обходу систем ПРО в "Іскандерах" застосовуються хибні мішені, які глушать радари супротивника.

Можливі типи БЧ: касетна, бетонобійна, ядерна.

Дальність запуску балістичних ракет "Іскандер-М" — до 500 км. Модифікація крилатої ракети 9М729 комплексу має максимальну дальність 2500 км.

Швидкість балістичної ракети Іскандер: 2100 м/с.

Стартова вага ракети: 3800 кг.

Маса бойової частини: 480 кг.

Довжина: 7,3 м.

Діаметр: 920 мм.

Інтервал між запусками: 1 хвилина.

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