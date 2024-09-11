Рекорд – 125 кг: как кинолог Мальта и его собака находят взрывчатку и другие запрещенные вещества (видео)

На счету Мальты не только взрывчатка

Украинские военные обороняют государство бок о бок с побратимами. Или же "хвостиком в ногу". Так говорят кинологи — собаки на службе помогают во многих сферах, например, ищут взрывчатку.

Мальта – одновременно и позывной кинолога, и кличка собаки. О кинологической паре рассказали в Восточном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии. Кинолог Мальта обучает личный состав и служебных собак в 5-й Слобожанской бригаде. Свою напарницу-малинуа кинолог нашел и приобрел сам, они вместе овладевали профессией: "Мы с ней [Мальтой] все эти годы бок о бок, или "хвостиком в ногу", как у нас говорят. Постепенно учились на поиск взрывчатки, — говорит военный и рассказывает о спортивных навыках собаки — Во время последнего отпуска мы с Мальтой катались на велосипеде 50, потом 100 километров. Наш максимальный был трек — 113 км по пересеченной местности".

Кинологическая пара регулярно обнаруживает нелегальную взрывчатку. Личный рекорд – 125 килограммов, из которых 80 – пластид, а остальные – тротил. Кинолог поначалу не понял, чего собака срабатывала буквально на каждый сантиметр машины. "Мы начали дальше обходить автомобиль, начали искать и поняли, что в нем было сделано двойное дно. В конце концов, водитель понял, что все обнаружили, и показал, что там было. Все дно было заложено тротилом", — рассказывает кинолог Мальта.

На службе Мальта и кинолог

Однако собака находит не только взрывчатку. Кинолог рассказывает, что во время одной проверки собака словно сходила с ума, но подозрительного ничего не было. Пока не открыли пачку "Артемовской соли": "Это была большая такая пачка как из магазина. Открыли, а это оказался синтетический наркотик α-PVP, или "соль". 1 кг 136 граммов, если быть точным. Вот так служебная собака не дала мне отступить, и в той ситуации мы обнаружили правонарушителя".

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