Рекорд - 125 кг: як кінолог Мальта та його собака знаходять вибухівку та інші заборонені речовини (відео)

На рахунку Мальти не тільки вибухівка

Українські військові обороняють державу пліч-о-пліч з побратимами. Або ж "хвостиком в ногу". Так кажуть кінологи — собаки на службі допомагають у багатьох сферах, наприклад — шукають вибухівку.

Мальта — одночасно і позивний кінолога, і прізвисько собаки. Про кінологічну пару розповіли в Східному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії. Кінолог Мальта навчає особовий склад та службових собак в 5 Слобожанській бригаді. Свою напарницю-малінуа кінолог знайшов та придбав сам, вони разом опановували фах: "Ми з нею [Мальтою] всі ці роки пліч-о-пліч, або "хвостиком в ногу", як у нас кажуть. Поступово навчалися на пошук вибухівки, — каже військовий та розповідає про спортивні навички собаки — Під час останньої відпустки ми з Мальтою каталися на велосипеді 50, потім 100 кілометрів. І наш максимальний був трек – це 113 кілометрів, по пересічній місцевість".

Кінологічна пара регулярно виявляє нелегальну вибухівку. Особистий рекорд — 125 кілограмів, з яких 80 — пластид, а решта — тротил. Кінолог спочатку не зрозумів, чого собака спрацьовувала буквально на кожен сантиметр машини. "Ми почали далі обходити автомобіль, почали шукати і зрозуміли, що у ньому було зроблене подвійне дно. Врешті водій зрозумів, що все виявили, та показав, що там було. Все дно було закладене тротилом", — розповідає кінолог Мальта.

На службі Мальта та кінолог

Однак собака знаходить не тільки вибухівку. Кінолог розповідає, що під час одного спрацювання собака наче божеволіла, але підозрілого нічого не було. Аж поки не відкрили пачку "Артемівської солі": "Це була велика така пачка як з магазину. Відкрили, а це виявився синтетичний наркотик α-PVP, або "сіль". 1 кг 136 грамів, якщо бути точним. Ось так службова собака не дала мені відступити, і в тій ситуації ми виявили правопорушника".

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