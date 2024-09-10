Вывел подчиненных из окруженного Мариуполя: история комбата Олега Грудзевича

Из оцепления за 10 дней он вывел 16 военных — сквозь плотное кольцо врага вокруг Мариуполя

Украинские военные уже 10 лет оказывают героическое сопротивление российским оккупантам. Среди героев – Олег Грудзевич. В начале полномасштабного вторжения он возглавлял батальон 17-й отдельной танковой криворожской бригады имени Константина Пестушка. Вспоминая первые часы вторжения, говорит, что масштаб сразу был неясен.

После тяжелых боев под Волновахой, воины были вынуждены отойти в Мариуполь. Там вместе с пехотинцами держали оборону и из-за окончания боеприпасов, еды и воды решили идти на прорыв. Олегу Грудзевичу удалось вывести из вражеского окружения к своим 16 военных — 14 танкистов и двух морпехов. Историю ожесточенных боев в Мариуполе и выхода к своим рассказали в АрмияInform. Справочно отметим, что Олег Грудзевич родился в 1990 году на Ивано-Франковщине.

Начало полномасштабного вторжения

Упорные маневренные бои под Волновахой продолжались до 28 февраля. Непрерывные бои, отходы, контратаки продолжались до бесконечности — у танков начало кончаться горючее. Военный вспоминает – на помощь пришли местные фермеры, залив в каждый танк по 200 л горючего. Однако танкисты были вынуждены зайти в Мариуполь. Там, на "Азовмаше", они держали оборону города вместе с морскими пехотинцами.

Подходящая для питья вода закончилась 15 марта, военные начали пить воду из противопожарных водоемов. Без новостей, без связи они держали периметр завода, а россияне бросали новые и новые силы, пытаясь сломить оборону украинцев.

Прорыв кольца оккупантов вокруг "Азовмаша"

11 апреля состоялась удачная попытка прорыва окружения оккупантов. Из батальона Олега осталось два танка, в одном было 20 снарядов, у другого 15. Кроме танков с ними шел бронетранспортер, на котором сидели раненые. Олег Грудзевич говорит, что им повезло, ведь в тот день шел дождь и беспилотников в небе не было. Прорывались с боем. Когда танки стали, все, что могли, танкисты забрали с собой, что не могли унести уничтожили, чтобы не досталось россиянам. Дальше пошли пешком.

"Мы примерно знали, где будут наши подразделения и сколько нам идти. Напрямую выходило 138 километров, а чтобы обойти ра**стов, то все 175. Планировали движение так: ночью идем, одновременно греемся, днем где-то прячемся. Единственное, что очень донимало, — это холод. Хотя, возможно, нас в конце концов и спасало, потому что противнику тоже не хотелось где-то в такую мерзкую погоду выглядывать", — вспоминает военный.

Олег Грудзевич

На пути пришлось несколько раз отбиваться от групп россиян. Через неделю у военных закончились сухпаи, пришлось искать пищу подвергаясь опасности быть застигнутыми врасплох оккупантами. Связь появилась на девятый день. Когда Олег смог дозвониться командиру бригады, тот сначала не узнал, а потом очень обрадовался и помог связаться с командиром подразделения поблизости: "Последние 12 часов он помогал нам идти. Помню, как он нам говорит, что там есть участок небольшой, которую надо будет пробежать. А нас уже ноги не несут, и желудки болят, я вот кровью рвал… У меня ребята автомат и рюкзак забрали, говорят: "Их мы донесем, ваша задача довести нас".

Из окружения под командованием Олега Грудзевича 16 человек выходили 10 дней. За бои под Волновахой и в Мариуполе и прорыв вражеского окружения военный получил "Золотую звезду" Героя Украины. Также он награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого 3 и 2 степеней. Олег Грудзевич продолжает оборону Украины, ныне он заместитель командира 43-й отдельной механизированной бригады.

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