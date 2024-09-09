У Украины есть трехэтапный план борьбы с российскими дронами: кое-что уже удалось воплотить

Сейчас Украина работает над воплощением в жизнь второго этапа плана

Украина разработала эффективный план по созданию собственных дронов для вытеснения российских БПЛА из своего воздушного пространства. Он включает три этапа, один из которых уже реализован.

Об этом сообщает "Newsweek". Отмечается, что упор не на пилотируемую авиацию, а именно на беспилотники, способные бороться с вражескими БПЛА, включая ударные дрона типа "Shahed".

"Украина уже реализовала первый этап своего плана, выбив российские разведывательные и ударные квадрокоптеры с украинского неба с помощью собственных небольших беспилотников", — пишет издание.

Сейчас Украина работает над воплощением в жизнь второго этапа плана — разработка и производство дронов с неподвижным крылом, которые могут перехватывать российские БПЛА на расстоянии до 60 километров.

Украинская компания Besomar разработала дрон-перехватчик, который должен сбивать российские беспилотники. Птичка способна летать два с половиной часа и проводить разведывательные миссии. Однако ее главная цель — перехватывать российские беспилотники, приближаясь к ним.

Третье направление плана состоит в разработке скоростных "убийц дронов" большой дальности для уничтожения московского арсенала иранских ударных "шахедов". Эти дроны-перехватчики радиусом действия до 500 км должны войти в эксплуатацию уже в следующем году.

Воплощение всех трех этапов плана позволит Украине изрядно экономить на сбитии российских дронов. Сейчас для противодействия им мы вынуждены применять ракеты противовоздушной обороны, которые стоят миллионы долларов, что в десятки раз дороже, чем сам "шахед".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина применила огнеметный дрон. По мнению эксперта, этот дрон является очень эффективным оружием.