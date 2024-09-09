В України є триетапний план боротьби з російськими дронами: дещо вже вдалося втілити

Нині Україна працює над втіленням у життя другого етапу плану

Україна розробила ефективний план зі створення власних дронів для витіснення російських БПЛА зі свого повітряного простору. Він включає три етапи, один з яких вже реалізований.

Про це повідомляє "Newsweek". Зазначається, що акцент не на пілотовану авіацію, а саме на безпілотники, здатні боротися з ворожими БПЛА, включно з ударними дронами типу "Shahed".

"Україна вже реалізувала перший етап свого плану, вибивши російські розвідувальні та ударні квадрокоптери з українського неба за допомогою власних невеликих безпілотників", — пише видання.

Нині ж Україна працює над втіленням у життя другого етапу плану — розробка та виробництво дронів з нерухомим крилом, які можуть перехоплювати російські БПЛА на відстані до 60 кілометрів.

Українська компанія Besomar розробила дрон-перехоплювач, який має збивати російські безпілотники. Пташка здатна літати дві з половиною години і проводити розвідувальні місії. Проте її головна ціль — перехоплювати російські безпілотники наближаючись до них.

Третій напрямок плану полягає в розробці швидкісних "вбивць дронів" великої дальності для знищення московського арсеналу іранських ударних "шахедів". Ці дрони-перехоплювачі радіусом дії до 500 км мають увійти в експлуатацію вже наступного року.

Втілення всіх трьох етапів плану дозволить України неабияк економити на збитті російських дронів. Нині для протидії ним ми вимушені застосовувати ракети протиповітряної оборони, які коштують мільйони доларів, що у десятки разів дорожче, ніж, власне, сам "шахед".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна застосувала вогнеметний дрон. На думку експерта, цей дрон є дуже ефективною зброєю.