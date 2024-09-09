Выдержала 16 "сбросов" россиян: что может роботизированная платформа "Вепрь" и как уже проявила себя в действии (фото)

Перевозить "Вепря" можно пикапом

Большие дроны или же наземные роботизированные комплексы развиваются очень активно — они могут заменить человека в ситуациях повышенной опасности. Такие комплексы могут стать минерами, эвакуировать людей или подвозить боекомплекты.

Одними из первых из них начали использовать военные роты "Гонор" 108 батальона "Волки Да Винчи" 59 ОМПБр. В "АрмияInform" рассказали об одном из стоящих на вооружении комплексах — "Вепрь".

Командир отделения наземных роботизированных систем Вадим (позывной "Ара") рассказал, что работают с "Вепрем" около трех месяцев. Вадим также рассказал об опыте использования "Вепря": "Крайний раз его использовали возле одного из населенных пунктов. П****ы этом сделали по нему 16 сбросов, "мавик" за "мавиком", но ему ничего не произошло, он дальше ехал выполнять свою работу». По сложности "Вепрем" сравнивают с игрой на PlayStation.

"Вепрь" во время эвакуации

У "Вепря" гусеничный ход, дистанционное управление и бронированный корпус. Его можно оснащать багажником для снарядов, устройством для сброса противотанковых мин, прицепным тралом для эвакуации раненых. Робот помогает медикам, например, избежать вражеского огня, но при этом своевременно эвакуировать раненого.

"Вепря" можно перевозить в багажнике пикапа или микроавтобуса. Такой наземный беспилотник может везти 300 кг груза, а тянуть на трале до 250 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах по замене советских систем ЗРК С-300. Над этим Украина будет работать совместно с США и европейскими компаниями.