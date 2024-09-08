Португалия завершила передачу Украине вертолетов Ка-32: чем они нам помогут

Украина согласилась принять вертолеты в состоянии as is, то есть без ремонта

Португалия завершила передачу Украине шести ранее подаренных пожарных вертолетов Ка-32 российского производства, приобретенных португальским правительством в 2006 году. Последний грузовик с частями вертолета отбыл в Украину 6 сентября.

Об этом пишет португальский портал SAPO со ссылкой на заявление министерства обороны Португалии. Отмечается, что в октябре 2022 тогдашний министр обороны Португалии пообещала отправить в Украину Ка-32, которые не имели лицензии на эксплуатацию, а один из них вообще сломался.

Однако только спустя больше года после объявления начали делаться реальные шаги по передаче вертолетов. В Португалии заявляли, что ждут согласования от Украины, а Киев говорил, что ждет начала передачи от Лиссабона. В конце концов Украина согласилась принять вертолеты в состоянии as is, то есть без ремонта.

"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее Правительство согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в том числе с украинским посольством в Лиссабоне и украинским Министерством обороны", — заявило Минобороны Португалии.

Ка-32 – советский многоцелевой вертолет, созданный на основе военного морского противолодочного вертолета Ка-27. Он известен своей высокой маневренностью, стабильностью и надежностью. В России и постсоветских государствах Ка-32 широко используется в гражданских целях – для пожаротушения, поисково-спасательных операций, грузовых перевозок и строительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по итогам 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Украина получила от союзников достаточно большой объем помощи. Это боеприпасы, техника, военное снаряжение, отдельный момент – возможные инвестиции в оборонную промышленность.

Украина совместно с США и рядом стран Европы работает над проектированием и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27. Кроме того, США уже выделили $270 млн на закупку критически важных комплектующих для производства Украины БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы.