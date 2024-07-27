Украине предложили боевой вертолет: чем хорош Bell 407M (видео)

Bell 407M считается самым экономичным в мире многоцелевым вертолетом

Во время авиасалона в Великобритании американская компания Bell предложила Украине приобрести у них вертолеты Bell 407M. За сколько нашему государству предлагают эти легкие ударные вертолеты не раскрывается.

Об этом пишет портал Janes. Этот вертолет создали на базе гражданского вертолета. Он может использовать высокоточные ракеты AGM-114 Hellfire и имеет 6 точек подвесок вооружения. Как и любой военный вертолет, он имеет дополнительные системы бронирования, безопасности, систему управления оружием, обнаружение и противодействие зенитным ракетам.

Характеристики Bell 407M

Максимальная скорость — 246 км/ч,

Максимально может провести в воздухе – 4 часа,

Максимальное полетное расстояние – 624 км,

Количество мест — 6+1,

Улучшенная осведомленность пилота с помощью встроенной панели Flight Deck GARMIN G1000H NXi с синтетическим видением и предупреждением об особенностях местности,

Беспроводное подключение с помощью Flight Stream 510 позволяет пилотам быстро синхронизировать планы полётов и загружать базы данных со смарт-устройств.

"От вооруженной разведки до специальных операций этот многоцелевой вертолет является лучшим выбором для сил обороны во всем мире", — утверждают разработчики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине создали дрон, который может в четыре раза быстрее саперов находить мины и взрывчатку. Речь о не зарытых и не скрытых опасных предметах, а также он создает их карту.