Україні запропонували бойовий вертоліт: чим гарний Bell 407M (відео)

Bell 407M вважається найекономічніший у світі багатоцільовим вертольотом

Під час авіасалону у Великій Британії американська компанія Bell запропонувала Україні придбати у них гелікоптери Bell 407M. За скільки нашій державі пропонують ці легкі ударні вертольоти не розкривається.

Про це пише портал Janes. Цей вертоліт створили на базі цивільного гелікоптера. Він може використовувати високоточні ракети AGM-114 Hellfire та має 6 точок підвісок озброєння. Як і будь-який військовий гелікоптер він має додаткові системи бронювання, безпеки, систему керування зброєю, виявлення та протидії зенітним ракетам.

Характеристики Bell 407M

Максимальна швидкість — 246 км/год,

Максимально може провести в повітрі — 4 години,

Максимальна польотна відстань — 624 км,

Кількість місць — 6 +1,

Покращена обізнаність пілота за допомогою вбудованої панелі Flight Deck GARMIN G1000H® NXi із синтетичним баченням і попередженням про особливості місцевості,

Бездротове підключення за допомогою Flight Stream 510 дозволяє пілотам швидко синхронізувати плани польотів і завантажувати бази даних зі смарт-пристроїв.

"Від збройної розвідки до спеціальних операцій, цей багатоцільовий вертоліт є кращим вибором для сил оборони в усьому світі", — стверджують розробники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні створили дрон, що може в чотири рази швидше ніж сапери знаходити міни та вибухівку. Мова про не закопані та не приховані небезпечні предмети, а також він створює їх карту.