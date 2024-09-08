Португалія завершила передачу Україні вертольотів Ка-32: чим вони нам допоможуть

Україна погодилася прийняти гелікоптери у стані as is, тобто без ремонту

Португалія завершила передачу Україні шести раніше подарованих пожежних гелікоптерів Ка-32 російського виробництва, придбаних португальським урядом у 2006 році. Остання вантажівка з частинами вертольота відбула в Україну 6 вересня.

Про це пише португальский портал SAPO із посиланням на заяву Міністерства оборони Португалії. Зазначається, що у жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Португалії пообіцяла відправити в Україну Ка-32, які не мали ліцензії на експлуатацію, а один з них взагалі зламався.

Проте тільки через більше, ніж рік після оголошення почали робитися реальні кроки з передання вертольотів. У Португалії заявляли, що чекають погодження від України, а Київ говорив, що чекає на початок передачі від Лісабона. Врешті-решт Україна погодилася прийняти гелікоптери у стані as is, тобто без ремонту.

"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній Уряд погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з українським посольством у Лісабоні та українським Міністерством оборони", – заявило Міноборони Португалії.

Ка-32 – радянський багатоцільовий гелікоптер, створений на основі військового морського протичовнового гелікоптера Ка-27. Він відомий своєю високою маневреністю, стабільністю та надійністю. В Росії та пострадянських державах Ка-32 широко використовується в цивільних цілях – для пожежогасіння, пошуково-рятувальних операцій, вантажних перевезень та будівництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що за підсумками 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Україна отримала від союзників доволі великий обсяг допомоги. Це боєприпаси, техніка, військове спорядження, окремий момент – можливі інвестиції в оборонну промисловість.

Україна спільно з США та низкою країн Європи працює над проєктуванням і створенням заміни для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27. Крім того, США вже виділили $270 млн на закупівлю критично важливих комплектуючих для виробництва Україною БПЛА і систем радіоелектронної боротьби.