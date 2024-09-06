Гиркина могут вернуть на фронт? В РФ удивили заявлением

Он заявлял, что хочет туда вернуться

В российских СМИ появилась информация о возможном освобождении Игоря Гиркина-Стрелкова из колонии. Бывший главарь боевиков на Донбассе, осужденный за экстремизм, якобы может отправиться на войну против Украины. Однако достоверность этой информации вызывает сомнения.

По сообщениям российского Telegram-канала SHOT, адвокатам Гиркина удалось получить разрешение соответствующих ведомств на замену заключения военной службой. Якобы этот вопрос уже решен, и осталось только устроить формальности.

Стоит отметить, что ранее Гиркина сочли склонным к бегству, но позже этот статус с него сняли после вмешательства адвокатов. В январе 2024 года он был приговорен к четырем годам колонии за призывы к экстремистской деятельности.

Сам Гиркин-Стрелков еще в апреле просил отправить его на войну в Украину. Однако по действующим законам РФ, осужденные по "экстремистским статьям" не могут служить в вооруженных силах.

Впрочем, информация из разных источников поступает противоречивая. В частности, российский Telegram-канал MASH опровергает эти сообщения, заявляя, что информация об увольнении Гиркина и его отправке на фронт не подтверждается. Впоследствии супруга Гиркина также опровергла эту информацию.

Ранее "Телеграф" писал, что террорист Гиркин-Стрелков дал прогноз "СВО". В частности, он заявил, что ВСУ нанесут внезапный и ощутимый удар там, где россияне не ожидают.