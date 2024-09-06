Гіркіна можуть повернути на фронт? У РФ здивували заявою

Він заявляв, що хоче туди повернутись

У російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе звільнення Ігоря Гіркіна-Стрєлкова з колонії. Колишній ватажок бойовиків на Донбасі, засуджений за екстремізм, нібито може вирушити на війну проти України. Проте правдивість цієї інформації викликає сумніви.

За повідомленнями російського Telegram-каналу SHOT, адвокатам Гіркіна вдалося отримати дозвіл від відповідних відомств на заміну ув'язнення військовою службою. Нібито це питання вже вирішене, і залишилося лише владнати формальності.

Варто зазначити, що раніше Гіркіна визнали схильним до втечі, але згодом цей статус з нього зняли після втручання адвокатів. У січні 2024 року його засудили до чотирьох років колонії за заклики до екстремістської діяльності.

Сам Гіркін-Стрєлков ще у квітні просив відправити його на війну в Україну. Однак за чинними законами РФ, засуджені за "екстремістськими статтями" не можуть служити у збройних силах.

Втім, інформація з різних джерел надходить суперечлива. Зокрема, російський Telegram-канал MASH спростовує ці повідомлення, заявляючи, що інформація про звільнення Гіркіна та його відправку на фронт не підтверджується. Згодом дружина Гіркіна також спростувала цю інформацію.

Раніше "Телеграф" писав, що терорист Гіркін-Стрєлков дав прогноз "СВО". Зокрема, він заявив, що ЗСУ завдадуть раптового і відчутного удару там, де росіяни не очікують.