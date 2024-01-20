І сміх, і гріх: терориста Гіркіна у СІЗО "катують" ефірами Соловйова – росЗМІ

Єдине місце, де терористу вдається не бачити ефіри – це зала судових засідань

Російський терорист та міжнародний військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін, який зараз сидить у російському СІЗО, оскільки через критику диктатора Володимира Путіна звинувачується в екстремізмі, скаржиться, що в ізоляторі його "катують". Втім, "катують" його там доволі смішним засобом – примушуючи постійно слухати ефіри пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал Mash. За даними пропагандистів, від Гіркіна вимагають слухати соловйовську маячню тричі на день.

Вранці терорист змушений слухати радіоефір, у якому виступає російський пропагандист. Вдень та ввечері Гіркіна змушують дивитися пропагандистські шоу Соловйова по телевізору. Вимикати трансляцію, або приглушувати звук йому суворо заборонено.

Цікаво, що Гіркіна у СІЗО запхали в одиночну камеру, де терористу навіть немає з ким поговорити. Охорона з в'язнем не спілкується, проте вимагає кожного дня дивитися пропагандистські ефіри. Смішно, але єдине місце, де Гіркін може відпочити від Соловйова – це зала судових засідань.

Нагадаємо, Стрєлкова затримали 21 липня 2023 року у справі про екстремізм. Того ж дня його відправили до СІЗО.

Терорист неодноразово заявляв, що готовий співпрацювати зі слідством, але провину, як і раніше, заперечує. Також зазначимо, що в Нідерландах восени 2022 року Гіркіна та ще кількох людей засудили до довічного ув’язнення у справі про збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Гіркін хоче стати президентом Росії. Він заявив, що Путін надто наївний, тому його час замінити.