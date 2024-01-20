И смех, и грех: террориста Гиркина в СИЗО "пытают" эфирами Соловьева — росСМИ
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Единственное место, где террористу удается не видеть эфиры – это зал судебных заседаний
Российский террорист и международный военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин, который сейчас сидит в российском СИЗО, поскольку из-за критики диктатора Владимира Путина обвиняется в экстремизме, жалуется, что в изоляторе его "пытают". Впрочем, "пытают" его там довольно смешным способом – заставляя постоянно слушать эфиры пропагандиста Владимира Соловьева.
Об этом сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Mash. По данным пропагандистов, от Гиркина требуют слушать соловьевский бред трижды в день.
Утром террорист вынужден слушать радиоэфир, в котором выступает российский пропагандист. Днем и вечером Гиркина заставляют просматривать пропагандистские шоу Соловьева по телевизору. Выключать трансляцию, или приглушать звук ему строго запрещено.
Интересно, что Гиркина в СИЗО запихнули в одиночную камеру, где террористу даже не с кем поговорить. Охрана с заключенным не общается, но требует каждый день смотреть пропагандистские эфиры. Смешно, но единственное место, где Гиркин может отдохнуть от Соловьева – это зал судебных заседаний.
Напомним, Стрелкова задержали 21 июля 2023 года по делу об экстремизме. В тот же день его отправили в СИЗО.
Террорист неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием, но вину по-прежнему отрицает. Также отметим, что в Нидерландах осенью 2022 года Гиркин и еще несколько человек были приговорены к пожизненному заключению по делу о сбитии самолета рейса MH17 в 2014 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Гиркин хочет стать президентом России. Он заявил, что Путин слишком наивен, поэтому его пора заменить.