И смех, и грех: террориста Гиркина в СИЗО "пытают" эфирами Соловьева — росСМИ

Единственное место, где террористу удается не видеть эфиры – это зал судебных заседаний

Российский террорист и международный военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин, который сейчас сидит в российском СИЗО, поскольку из-за критики диктатора Владимира Путина обвиняется в экстремизме, жалуется, что в изоляторе его "пытают". Впрочем, "пытают" его там довольно смешным способом – заставляя постоянно слушать эфиры пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Mash. По данным пропагандистов, от Гиркина требуют слушать соловьевский бред трижды в день.

Утром террорист вынужден слушать радиоэфир, в котором выступает российский пропагандист. Днем и вечером Гиркина заставляют просматривать пропагандистские шоу Соловьева по телевизору. Выключать трансляцию, или приглушать звук ему строго запрещено.

Интересно, что Гиркина в СИЗО запихнули в одиночную камеру, где террористу даже не с кем поговорить. Охрана с заключенным не общается, но требует каждый день смотреть пропагандистские эфиры. Смешно, но единственное место, где Гиркин может отдохнуть от Соловьева – это зал судебных заседаний.

Напомним, Стрелкова задержали 21 июля 2023 года по делу об экстремизме. В тот же день его отправили в СИЗО.

Террорист неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием, но вину по-прежнему отрицает. Также отметим, что в Нидерландах осенью 2022 года Гиркин и еще несколько человек были приговорены к пожизненному заключению по делу о сбитии самолета рейса MH17 в 2014 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Гиркин хочет стать президентом России. Он заявил, что Путин слишком наивен, поэтому его пора заменить.