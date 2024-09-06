Пытался попасть в армию с 18 лет: как юный программист стал "Львом" из ДШВ, который уничтожает оккупантов

На его счету уже не один уничтоженный россиянин

Боец 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с позывным "Левом" попал в армию через год после начала большой войны. К тому времени ему исполнилось всего в 19 лет.

Об этом сообщает отделение коммуникаций 46 ОАБр. Там отметили, что до этого "Лев" регулярно обивал пороги ТЦК, но его не принимали из-за возраста. Поэтому целый год в Одессе ему пришлось овладевать профессией программиста, в то же время занимаясь волонтерством.

Парень решил присоединиться к подразделению ударных беспилотных авиационных комплексов 46 ОАБр, потому что его хороший знакомый служил здесь офицером. Кроме того, "Лев" смотрел на перспективу, понимая, что за этими видами вооружения – будущее и можно сразу оценить результаты своей работы.

"После подписания контракта он стал оператором БПЛА "Мавик" взвода разведки и корректировки. Встретил отличный коллектив единомышленников, постоянно находится в ощущении драйва и динамики движения", — говорится в сообщении.

В бригаде подчеркнули, что во время собственных сбросов "Лев" пережил два прилета КАБов, но это никого не остановило. На следующий день экипаж продолжил работу. Также он как программист разработал таблицу, где все пилоты собирают всю свою отчетность.

"Лев" уже имеет на личном счете 6 ликвидированных оккупантов и 11 раненых. Рекорд его расчета за смену – 12 "двухсотых" после сбросов с "Мавиков". А с декабря прошлого года по средину лета этого РУБАК обезвредила 507 врагов, учитывая "200" и "300". А к концу лета это число возросло до 701. И это только официально зафиксированные и подтвержденные. А сколько уничтоженных врагов оставлено в заваленных блиндажах – это уже никому неизвестно.

"Смешно и интересно за ними наблюдать, как они бегают, суетятся, пробуют прятаться. А мы тем временем задаем себе вопрос: под влиянием каких веществ они в это время находятся", — иронически говорит "Лев".

Он также рассказал, что мечтает вернуться в родной город, который находится под оккупацией. "Лев" подчеркнул, что пытается делать для этого все по максимуму.

Напомним, 22 августа от тяжелых ранений скончался в госпитале 21-летний командир стрелкового отделения из Городковской общины Роман Касько. Он жил в селе Ольшанка.