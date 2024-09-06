Намагався потрапити в армію з 18 років: як юний програміст став "Левом" з ДШВ, що нищить окупантів

На його рахунку вже не один знищений росіянин

Боєць 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України з позивним "Лев" потрапив до війська через рік після початку великої війни. На той час йому виповнилося всього у 19 років.

Про це повідомляє відділення комунікацій 46 ОАБр. Там зазначили, що до цього "Лев" регулярно оббивав поріг ТЦК, але його не брали через вік. Тому цілий рік в Одесі йому довелося опановувати фах програміста, водночас займаючись волонтерством.

Хлопець вирішив приєднатися до підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів 46 ОАБр через те, що його добрий знайомий служив тут офіцером. Крім того, "Лев" дивився на перспективу, бо розмів, що за цими видами озброєння – майбутнє й можна одразу оцінити результати своєї роботи.

"Після підписання контракту він став оператором БПЛА "Мавік" взводу розвідки та корегування. Зустрів чудовий колектив однодумців, постійно перебуває у відчутті драйву й динаміки руху", — йдеться в повідомленні.

У бригаді наголосили, що під час власних скидів "Лев" пережив два прильоти КАБів, але це нікого не зупинило. Наступного дня екіпаж продовжив працювати. Також він як програміст, розробив таблицю, де всі пілоти збирають всю свою звітність.

"Лев" вже має на особистому рахунку 6 ліквідованих окупантів і 11 поранених. Рекорд його розрахунку за зміну – 12 "двохсотих" після скидів з "Мавіків". А з грудня минулого року по середину літа цього РУБАК знешкодила 507 ворогів, враховуючи "200" і "300". А до кінця літа це число зросло до 701. І це лише офіційно зафіксовані й підтверджені. А скільки знищених ворогів полишено у завалених бліндажах – то вже нікому невідомо.

"Смішно й цікаво за ними спостерігати, як вони бігають, метушаться, пробують ховатися. А ми тим часом задаємо собі питання: під впливом яких речовин вони в цей час перебувають", — іронічно каже "Лев".

Він також розповів, що мріє повернутися до рідного міста, яке нині перебуває під окупацією. "Лев" наголосив, що намагається робити для цього все по-максимуму.

Нагадаємо, 22 серпня від важких поранень помер у госпіталі 21-річний командир стрілецького відділення з Городківської громади Роман Касько. Він мешкав у селі Вільшанка.