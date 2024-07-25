"Побацим-побацим": герой легендарного мема пішов на фронт, де зараз воює і як виглядає (відео)

Хлопець, який 10 років тому став відомим після відео з відділку міліції, тепер захищає Україну

Легенда відомого мему "побацим-побацим" наразі служить у Силах оборони. Іван з Тернополя захищав країну у 2016-2019 роках, а потім долучився до Сил оборони у 2022 році, де зараз займає посаду навідника самохідної установки M109L.

Про це розповіли у 33 окремій механізованій бригаді. Подробиці з'явились у Facebook.

У бригаді, де служить Іван, розповіли про історію виникнення мему із ним. Це сталося під час Революції Гідності у 2014 році, у якій він брав участь.

"Силовики, які намагалися витиснути майданівців з площі, мали тісні зв'язки по Україні. Про участь хлопця дізналися у районному відділку на Тернопільщині", — йдеться у повідомленні.

Коли Іван повернувся додому з Київа, його затримали та привели на допит. Там, власне і народився відомий мем.

"Побратими у батареї досі піджартовують і запитують, коли там вже перемога. З усмішкою відповідає: "Побацим-побацим", – але знову й знову наводить систему та робить постріл. Аби повернути тимчасово втрачене і здобути бажану – перемогу", – зазначають у пресслужбі бригади.

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